Auditores fiscais fazem assembleias para decidir sobre paralisação

Depois de que chefes e delegados da Receita Federal entregaram seus cargos em massa ontem, agora a categoria vai fazer asssembleias telepresenciais em todo o país para decidir por uma paralisação geral. As assembleias serão feitas pelo Sindifisco Nacional ao longo de todo esta quinta-feira, 23. As assembleias também vão definir se haverá operação padrão na Aduana, se adotarão desligamento dos projetos nacionais e regionais e ainda o não-preenchimento de relatórios gerenciais. Ontem, cerca de 500 delegados e chefes com cargo de confiança entregaram seus cargos. Além disso, a categoria se comprometeu nenhum auditor ou consultor tributário irá assumir essas vagas deixadas em aberto. A categoria está fazendo pressão depois que o governo se comprometeu a elevar os salários de policiais no Orçamento de 2022 enquanto cortou orçamento da Receita, eliminando a possibilidade de cumprir acordo para liberação de bônus de eficiência e produtividade.

