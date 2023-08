Atrito entre Haddad e Câmara está superado, diz relator do arcabouço

Até há pouco ostentando uma ótima relação com lideranças da Câmara dos Deputados, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estremeceu os ânimos ao criticar o acúmulo de poder da Casa, em entrevista na segunda-feira, 14. Ao Radar Econômico, o relator do arcabouço fiscal na Câmara, o deputado Cláudio Cajado (PP-BA), garante que o desentendimento gerado pela fala de Haddad está superado. No entanto, vale lembrar que a votação do arcabouço em plenário, uma prioridade de Haddad, foi novamente adiada, ficando para a próxima semana. O anúncio do adiamento rendeu uma alfinetada à Fazenda por parte do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). “(Será votado na semana que vem) se não houver mais nenhuma sofreguidão do lado de lá”, disse Lira a jornalistas na terça-feira, 15.

