Atrasar contas virou rotina para quase oito em cada dez brasileiros

Apertar o orçamento e escolher qual conta ficará para depois já virou rotina para a maioria dos brasileiros. Pesquisa da fintech Onze, em parceria com a Icatu Seguros, mostra que 78% dos entrevistados já atrasaram ou deixaram de pagar alguma despesa por falta de dinheiro.

O levantamento indica que não se trata apenas de um tropeço ocasional. Entre os entrevistados, 39% afirmaram ter passado por essa situação mais de cinco vezes, sinal de que o desequilíbrio financeiro se tornou recorrente em uma parcela relevante das famílias.

A pesquisa ouviu 8.391 pessoas de todo o país entre 26 de maio e 1º de junho. O resultado aparece em meio ao elevado peso das dívidas no orçamento: segundo o Banco Central, as famílias comprometem, em média, 29,3% da renda mensal com pagamentos financeiros.

Para Antonio Rocha, CEO e cofundador da Onze, a recorrência dos atrasos revela uma vulnerabilidade estrutural. Sem planejamento ou reserva para imprevistos, diz ele, qualquer oscilação na renda aumenta a dependência do crédito e compromete ainda mais o orçamento doméstico.