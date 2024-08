‘ATR-72 é mais sensível a situação de gelo’, diz diretor da Voepass

A companhia aérea Voepass não descarta a formação de gelo como uma das causas do acidente do voo 2283, que saiu de Cascavel, no oeste do Paraná, com destino a Guarulhos, em São Paulo. “Não temos informações sobre as causas do acidente, mas o [modelo da aeronave] ATR realmente tem sensibilidade um pouco maior a situação de gelo”, diz Marcel Moura, diretor de operações da companhia. “Não descartamos essa possibilidade”.

O modelo da aeronave ATR-72 é fabricado pela empresa franco-italiana Avions de Transport Régional, formada em 1981, pela Aérospatiale, da França e pela Aeritalia, da Itália.

A aeronave caiu no início da tarde desta sexta-feira, 9, na região de Vinhedo e não há sobreviventes. Ao todo, eram 57 passageiros e quatro tripulantes, informou a companhia. “Estamos consternados”, diz Eduardo Busch, presidente da companhia.

Os diretores admitiram que após o acidente alguns tripulantes não se sentiram confortáveis para realizar outros voos da Voepass. “Deixamos eles à vontade se não estivessem se sentindo bem”, diz Busch.