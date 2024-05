Atlético-MG vai embolsar R$ 35 mi de fundo e reduz dívida bilionária

O Atlético-MG, que já recebeu 200 milhões de reais em aportes de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, embolsará até o fim do ano mais 35 milhões do Figa, um fundo de investimento de torcedores ilustres do Galo. Outros 65 milhões de reais do fundo devem vir nos próximos anos. Com recursos dos acionistas, a dívida do clube caiu de 2,1 bilhões para 1,3 bilhão de reais. Liderada pelo bilionário Rubens Menin, da MRV, a sociedade anônima do futebol (SAF) que controla o time planeja incorporar novos investidores ou realizar uma abertura de capital (IPO) até 2030.