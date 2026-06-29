Atlas Lithium obtém autorização para ampliar o Projeto Neves

A Atlas Lithium acaba de superar uma das etapas mais sensíveis para qualquer projeto de mineração. A companhia anunciou a obtenção da licença de expansão do Projeto Neves, em Minas Gerais, autorização considerada decisiva para acelerar a implantação da mina e colocá-la no cronograma de produção.

O sinal verde chega respaldado pelo estudo definitivo de viabilidade da empresa, que projeta produção anual de cerca de 146 mil toneladas de concentrado de lítio, taxa interna de retorno (TIR) de 145% e recuperação do investimento em apenas 11 meses. Pelas estimativas da companhia, o custo operacional deve ficar em torno de US$ 489 por tonelada, bem abaixo das cotações recentes do produto, na faixa de US$ 2,2 mil.

Nos bastidores, a avaliação é de que a licença reduz um dos principais riscos do empreendimento. A Atlas já levou ao Brasil a planta modular de processamento de lítio, fechou contratos com empresas brasileiras para executar a obra e aposta em uma operação com menor consumo de água e rejeitos empilhados a seco. A empresa também destaca que recebeu recentemente um investimento de US$ 30 milhões da japonesa Mitsui, reforçando o caixa para o avanço do projeto.