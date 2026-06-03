Ativos do Banco Pleno podem ser vendidos, mesmo com banco liquidado
Banco mexicano demonstrou interesse nos ativos
Apesar de liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central, os ativos do Banco Pleno ainda despertam interesse do mercado. O banco mexicano Bankaool, o principal rival do Nubank por lá, demonstrou interesse em adquiri-los. Seria uma forma da instituição entrar no mercado brasileiro de forma acelerada.
De acordo com pessoas com conhecimento do assunto, as negociações estão avançadas e o Banco Central poderia ser oficiado em breve sobre a operação.
O Banco Pleno, junto da Pleno DTVM, entrou em liquidação extrajudicial em 18 de fevereiro deste ano. O banco era controlado por Augusto Lima, também conhecido como Guga Lima. Antes, ele foi CEO e sócio do Banco Master. O Pleno nasceu da antiga operação do Voiter, que havia passado pelo guarda-chuva do Master e depois foi transferida a Lima, sendo rebatizada como Banco Pleno.
Segundo uma pessoa próxima a Lima, ele não está envolvido na negociação. Procurado, o Bankaool não se manifestou até o momento.