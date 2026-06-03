Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças

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Apesar de liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central, os ativos do Banco Pleno ainda despertam interesse do mercado. O banco mexicano Bankaool, o principal rival do Nubank por lá, demonstrou interesse em adquiri-los. Seria uma forma da instituição entrar no mercado brasileiro de forma acelerada.

De acordo com pessoas com conhecimento do assunto, as negociações estão avançadas e o Banco Central poderia ser oficiado em breve sobre a operação.

O Banco Pleno, junto da Pleno DTVM, entrou em liquidação extrajudicial em 18 de fevereiro deste ano. O banco era controlado por Augusto Lima, também conhecido como Guga Lima. Antes, ele foi CEO e sócio do Banco Master. O Pleno nasceu da antiga operação do Voiter, que havia passado pelo guarda-chuva do Master e depois foi transferida a Lima, sendo rebatizada como Banco Pleno.

Segundo uma pessoa próxima a Lima, ele não está envolvido na negociação. Procurado, o Bankaool não se manifestou até o momento.