Atividade econômica recua 18% para pequenos negócios, indica estudo

A atividade econômica apresentou uma retração de 18,26% em julho em comparação com o mesmo mês de 2021 quando considerados microempreendedores e trabalhadores autônomos. A queda em vendas é apontada pela mais recente edição do Índice SumUp do Microempreendedor (ISM), elaborado pela SumUp, fintech voltada a negócios de pequeno porte.

Renan Pieri, professor da Fundação Getulio Vargas e um dos responsáveis por formular o índice, comenta o cenário desanimador. “A queda é um sinal da redução do poder de compra da população. Esse cenário é especialmente desafiador para microempreendedores e autônomos, que atendem a população mais pobre, que é a parcela dos brasileiros mais afetada pela crise”, diz. Segundo o último levantamento do IBGE, há mais de 24,5 milhões de profissionais autônomos no Brasil.

O índice da SumUp também mostrou uma variação de 1,01% para cima em julho em comparação com o mês anterior, configurando um cenário de estabilidade. Quanto a esse dado, Pieri afirma que a expectativa é de que o indicador traga uma melhora do varejo nos próximos meses, aquecido por datas como a Black Friday.

