Atividade econômica da China despenca e afeta bolsas

VEJA Mercado | Abertura | 16 de maio

A semana abre com dados econômicos da China não muito animadores, o que já está fazendo com que os índices futuros das bolsas americanas apontem para um dia de quedas. Na esteira das notícias da China, o petróleo também cai cerca de 1% a 110 dólares o barril. A atividade econômica na China está despencando por conta dos lockdowns promovidos pelo presidente Xi Jinping para conter Covid. A produção industrial caiu quase 3% e as vendas do varejo despencaram 11%, quase o dobro do que as projeções de mercado estimavam. Além disso, novos alertas para recessão nos Estados Unidos indicam um cenário pessimista.

Para a bolsa brasileira, a redução da atividade na China afeta as principais empresas do índice Bovespa que têm suas vendas atreladas ao crescimento chinês, como mineradoras e siderúrgicas. De qualquer forma, apesar dos dados negativos, os investidores já repercutem medidas do país para recuperar a economia e o minério de ferro sobe. O governo chinês cortou os juros para novas hipotecas afim de dar um respiro ao setor imobiliário.

Nas notícias locais, segue expectativa em relação a Petrobras e uma possível mudança de presidente apesar de muitos investidores não acreditarem que isso vá acontecer.

