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Assaí estreia farmácia após mudança na lei do setor

Unidade será a primeira do novo modelo que integra varejo alimentar e farmacêutico, uma antiga bandeira da Abras

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jul 2026, 12h00
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos e terno escuro, sorri para a câmera em uma farmácia. Ao fundo, o letreiro FARMA e clientes desfocados.
João Galassi, presidente da Abras (Divulgação/Divulgação)
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O Assaí abriu nesta última semana, em sua loja da Vila Leopoldina, em São Paulo, a primeira farmácia completa instalada em uma de suas unidades sob o novo modelo autorizado pela legislação. A inauguração será tratada pelos supermercados como o marco inaugural de um mercado que o setor tenta destravar há anos.

A mudança permite integrar a operação farmacêutica ao varejo alimentar, modelo já adotado em outros países. A farmácia, porém, terá de cumprir as mesmas exigências sanitárias das unidades convencionais, incluindo a presença de farmacêutico durante todo o período de funcionamento.

Esse foi um dos pontos mais sensíveis da negociação com o Congresso, o governo e as autoridades sanitárias. O setor precisou demonstrar que a entrada dos supermercados no mercado não representaria uma flexibilização das regras da Anvisa.

Presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), João Galassi afirma que a medida pode ampliar o acesso a medicamentos, gerar investimentos e aumentar a concorrência. Para o varejo, o potencial está também em transformar as grandes lojas em centros de serviços, elevando o fluxo de clientes e a frequência de compras.

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A unidade da Vila Leopoldina funcionará como um teste da receptividade dos consumidores e da capacidade dos supermercados de disputar espaço com as grandes redes de drogarias. Se o modelo ganhar escala, a concorrência pode chegar não apenas aos pontos de venda, mas também aos preços dos medicamentos.

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Farmácia
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