Assaí estreia farmácia após mudança na lei do setor

O Assaí abriu nesta última semana, em sua loja da Vila Leopoldina, em São Paulo, a primeira farmácia completa instalada em uma de suas unidades sob o novo modelo autorizado pela legislação. A inauguração será tratada pelos supermercados como o marco inaugural de um mercado que o setor tenta destravar há anos.

A mudança permite integrar a operação farmacêutica ao varejo alimentar, modelo já adotado em outros países. A farmácia, porém, terá de cumprir as mesmas exigências sanitárias das unidades convencionais, incluindo a presença de farmacêutico durante todo o período de funcionamento.

Esse foi um dos pontos mais sensíveis da negociação com o Congresso, o governo e as autoridades sanitárias. O setor precisou demonstrar que a entrada dos supermercados no mercado não representaria uma flexibilização das regras da Anvisa.

Presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), João Galassi afirma que a medida pode ampliar o acesso a medicamentos, gerar investimentos e aumentar a concorrência. Para o varejo, o potencial está também em transformar as grandes lojas em centros de serviços, elevando o fluxo de clientes e a frequência de compras.

Continua após a publicidade

A unidade da Vila Leopoldina funcionará como um teste da receptividade dos consumidores e da capacidade dos supermercados de disputar espaço com as grandes redes de drogarias. Se o modelo ganhar escala, a concorrência pode chegar não apenas aos pontos de venda, mas também aos preços dos medicamentos.