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Economia

ASIS mira R$ 100 milhões com gestão tributária automatizada

Com crescimento de 69% no último ano, tax tech aposta em inteligência artificial e auditoria digital para reduzir riscos fiscais

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 13h48
Homem de pele morena, barba e cabelo escuros, sorrindo para a câmera. Veste camisa jeans azul-marinho com um pequeno logo vermelho no peito esquerdo. Fundo cinza claro.
Ulisses Brondi CEO Asis Tax Tech (Divulgação/Divulgação)
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ASIS mira R$ 100 milhões com gestão tributária automatizada Priorize VEJA no Google

A digitalização do Fisco e a chegada da reforma tributária estão aumentando a pressão sobre as áreas fiscais das empresas. Em um ambiente em que notas, declarações, cadastros e movimentações são cruzados de forma contínua, erros antes tratados como pontuais passaram a revelar falhas de processo e potenciais passivos.

É nesse cenário que a ASIS Tax Tech projeta chegar a R$ 100 milhões em faturamento em 2026. Fundada em 2009, a empresa cresceu 69% no último ano e triplicou a receita nos últimos dois anos, com soluções de automação, auditoria digital, atualização tributária e conformidade fiscal.

Segundo Ulisses Brondi, CEO da ASIS, a fiscalização deixou de ser fragmentada e posterior às operações. Agora, o Fisco cruza automaticamente informações de diferentes fontes, como notas fiscais e declarações, o que obriga as companhias a adotarem uma gestão fiscal mais contínua e preventiva.

A plataforma da ASIS automatiza a captura e validação de documentos fiscais eletrônicos, monitora alterações legais e identifica inconsistências antes que elas se transformem em passivos. Para Brondi, o desafio ficou ainda maior com o volume de mudanças na legislação e com a transição da reforma tributária, prevista entre 2026 e 2033, período em que regras antigas e novas vão conviver.

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A próxima aposta da companhia é ampliar o uso de inteligência artificial para simplificar a análise dos dados fiscais. “O caminho aponta para menos navegação em sistemas e mais interpretação automática de dados”, afirma Brondi.

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