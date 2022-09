Às vésperas da Copa do Mundo, moeda do Catar registra alta na procura

Com a aproximação da Copa do Mundo, o rial, moeda oficial do Catar, registrou alta de 16,55% nas procuras de brasileiros por compra da moeda em agosto em comparação com o mês anterior, e já começa a representar uma aceleração em um volume considerável de operações. Os dados são da Frente Corretora, e mapeiam a compra da moeda nas primeiras semanas de agosto. Um levantamento do preço da moeda no último ano realizado pela corretora aponta que, apesar da grande volatilidade da rial no período total, a variação em relação ao real ficou em torno de 2% no período de julho de 2021 a julho de 2022.

O economista-chefe da Frente Corretora, Fabrizio Velloni, recomenda para quem for comprar a moeda que acompanhe a cotação para aproveitar melhores oportunidades desde já. “Até pela volatilidade que a moeda apresenta, vale a pena começar a comprar em baixa aos poucos”, explica. Segundo ele, por se tratar de uma moeda com baixa liquidez, conforme a Copa se aproxima os preços tendem a avançar.

