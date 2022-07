As três razões que fazem o mercado ganhar um novo fôlego

As bolsas asiáticas, europeias e os futuros americanos e brasileiros apontam para uma segunda-feira de alta e de respiro nos mercados depois de mais uma semana no negativo. O alívio acontece pela perspectiva de que o banco central americano deve mesmo elevar os juros em 0,75 ponto percentual na reunião de 27 de julho, informou o Wall Street Journal. Na China, as autoridades passaram a estimular que bancos concedam empréstimos a projetos imobiliários numa tentativa de injetar dinheiro na economia e impulsionar os números que não andam bons pra os chineses. No Brasil, o Congresso inicia nesta semana o recesso parlamentar depois da promulgação da PEC das Bondades. Sem grandes bombas fiscais no curto prazo, os investidores tendem a respirar mais aliviados e virar a chavinha, aos poucos, para as eleições.

