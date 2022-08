As “três geladeiras” e as mensagens de empresários a Doria

O celular do ex-governador João Doria, do PSDB, não parou de apitar durante o debate promovido pela Rede Bandeirantes na noite deste domingo 28. Pelo menos 15 empresários encaminharam mensagens ao tucano para falar que Doria “fazia falta” no debate e que “era para ele estar lá”. De volta à iniciativa privada, Doria respondia aos representantes do setor produtivo que tirou “três geladeiras das costas” nos últimos meses, depois de deixar a vida pública. O ex-governador afirmou que a candidata do MDB, Simone Tebet, “foi muito bem” nas mais de duas horas de debate e assumiu o protagonismo durante os embates. Esses empresários compartilharam ao governador a mesma leitura.

Siga o Radar Econômico no Twitter