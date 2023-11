As tendências do varejo na Black Friday, segundo a Stone

Dados da Linx, braço de dados para o varejo da Stone, operadora de pagamentos, detectou as principais tendências para a Black Friday, considerada uma das principais datas para o comércio.

São alguns comportamentos do cliente que tendem a crescer, em comparação ao ano passado. Em 2022, a retirada em loja aumentou 41% em elação ao ano anterior, representando 20% dos pedidos e a expectativa é de seguir aumentando. Também em tendência de alta, as vendas digitais cresceram 22% em 2022. No período de Black Friday, o fluxo nos sites de e-commerce aumentou 339% comparado ao restante do ano passado e também tende a continuar crescendo. Além disso, deve haver um aumento em pedidos em aplicativos de supermercados, que cresceram 15% em 2022.

Por outro lado, alguns comportamentos devem mudar, como a concentração de compras na Black Friday. No ano passado, a Copa do Mundo antecipou promoções e diluiu as vendas ao longo dos meses. 60% das vendas de novembro costumam ocorrer na semana da Black Friday. Ano passado o percentual foi de 40%. Há expectativa de descontos mais agressivos, devido ao alto nível de estoque do varejo.