As surpresas e as decepções do mercado em 2022

VEJA Mercado em vídeo | 26 de dezembro.

O ano de 2022 foi marcado por muitos altos e baixos e uma intensa volatilidade no mercado financeiro. Não bastasse o período eleitoral no Brasil, os investidores tiveram de lidar com outras variáveis como a guerra na Ucrânia, as crises de coronavírus na China e as tensas decisões do banco central americano a respeito das altas de juros no país – dentre outros acontecimentos que bagunçaram o mercado. As grandes surpresas e as decepções dos investidores em 2022 são os assuntos desta edição especial do VEJA Mercado.

