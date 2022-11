As respostas imprecisas do mercado ao trabalho de transição de Lula

VEJA Mercado em vídeo | 08 de novembro.

Os trabalhos na transição de governo pelas mãos do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva continuam a pleno vapor e as respostas do mercado financeiro aos acenos e indicações têm sido imprecisas. A bolsa de valores e o dólar comercial negociam bastante voláteis, entre ganhos e perdas, à medida que os nomes são revelados. A certeza de que ninguém tem ministério garantido no ano que vem deixa tudo no zero a zero. Os dois cenários de governo Lula que o mercado trabalha e o efeito das eleições nos Estados Unidos na bolsa são os assuntos do VEJA Mercado desta terça-feira, 8.

