As razões por trás do prejuízo bilionário da Gol

A Gol Linhas Aéreas registrou prejuízo de 2,8 bilhões de reais no segundo trimestre deste ano, índice que contrasta com o lucro líquido registrado de 642,9 milhões de reais no mesmo período em 2021. A empresa põe na conta do cenário macroeconômico e do aumento do preço dos combustíveis sob o governo de Jair Bolsonaro e de sua operação os maus resultados. O prejuízo foi registrado mesmo na esteira do aumento da demanda por voos com o arrefecimento da pandemia de Covid-19 e o disparar do preço das passagens aéreas em relação ao ano passado. As receitas tiveram um crescimento de 215%. Em comunicado enviado à imprensa, a empresa comemorou o “aumento de produtividade” e o aumento nas receitas.