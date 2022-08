As razões para a fúria dos bancos com o governo, segundo Bolsonaro

Numa tentativa de aplainar as relações entre o presidente Jair Bolsonaro e as instituições bancárias, o mandatário almoça, nesta segunda-feira, 8, com emissários da Federação Brasileira de Bancos, a Febraban, em São Paulo. O encontro tem como premissa por parte de representantes do governo a consolidação de diálogo maior entre a União e as instituições.

Nos bastidores, assessores do presidente classificam a reatividade dos bancos em relação ao presidente como uma retaliação das instituições financeiras ao aumento da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) — incidente aos bancos — e à instalação do Pix, além dos trabalhos do Ministério da Economia para consolidar um imposto similar à CPMF no início da gestão de Bolsonaro.

No primeiro trimestre de 2022, os quatro maiores bancos do Brasil tiveram o maior lucro da história. Juntos, Santander, Bradesco, Itaú e Banco do Brasil registraram lucro líquido de 24,3 bilhões de reais entre janeiro e março. Como mostrou o Radar Econômico, Bolsonaro vai aproveitar o encontro para posicionar-se a respeito das alíquotas para a concessão de crédito a beneficiários do Auxílio Brasil.