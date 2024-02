As projeções para o crescimento da economia de São Paulo em 2024

Dados da Fundação Seade, ligada ao governo de São Paulo, mostram que as projeções do Produto Interno Bruno (PIB) do estado para 2024 têm dados mais positivos do que as estimadas para o Brasil. A previsão para o PIB paulista em 2024 tem mínima de 1,2%, média de 1,9% e máxima de 2,5%, representando uma melhora em relação às estimativas divulgadas na edição anterior – 1%, 1,4% e 2%, respectivamente. Para a economia brasileira, a fundação também observa progressão, com projeção mínima de 1,2%, média de 1,6% e máxima de 1,8%.