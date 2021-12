As privatizações da Petrobras e Eletrobras vão sair do papel?

VEJA Mercado | Abertura | 8 de dezembro.

Finalmente a novela da PEC dos Precatórios já tem data para o capítulo final. Na noite de ontem, os líderes do Congresso anunciaram que chegaram a um acordo para promulgar a parte em comum aprovada pelas duas casas e os textos divergentes serão apreciados em sessão da Câmara na próxima terça-feira. Nas contas do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, só a parte em comum já abre um espaço fiscal de 60 bilhões de reais. Além disso, o mercado está de olho no Copom, que deve divulgar resultado só depois do fechamento da bolsa.

Nas notícias corporativas, destaque para a declaração do ministro Paulo Guedes admitindo que a privatização da Petrobras não sairá neste governo, mas as estatais serão usadas em promessas de campanha para que se transformem em renda para os mais pobres. Já o Tribunal de Contas da União (TCU) pautou a primeira parte do julgamento que viabilizará a privatização da Eletrobras, mas uma segunda parte da análise ainda não tem data para acontecer.