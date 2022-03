As previsões do Focus do Banco Central ignoram a guerra

A primeira semana de guerra parece não ter abalado muito as expectativas do mercado financeiro. Analistas, economistas e gestores que entregam toda semana suas previsões anuais ao Banco Central ignoram os efeitos que a guerra pode trazer, ou como dizem alguns banqueiros, ainda estão esperando para ver o que acontece e acreditam que a guerra será curta. O boletim semanal Focus, que reúne as estimativas para juros, inflação, PIB e câmbio, divulgado nesta segunda-feira, 07, mostra que as expectativas de mercado para inflação cresceram muito pouco de uma semana pra outra, apenas 0,05 ponto percentual para 5,65%. A previsão para o PIB de 2022 até aumentou passando de 0,3% para 0,42%. O dólar, que na semana anterior girava em 5,50, a previsão agora é que feche o ano em 5,40. E a Selic segue a 12,25%. Mas os preços do petróleo que chegaram a bater 140 dólares na noite de domingo e a forma com o governo vai lidar com essa crise podem mudar as expectativas para as próximas semanas.

