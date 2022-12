As pressões do mercado em cima de Lula a menos de um mês da posse

VEJA Mercado em vídeo | 05 de dezembro.

O mercado financeiro intensifica as pressões em cima do governo eleito que toma posse em menos de um mês. O Boletim Focus revisou para cima as projeções de inflação e Selic para o ano de 2023, e os investidores adotam cautela pela próxima reunião do Copom e pela PEC da Transição. A leitura é que os juros não devem subir agora, mas a ata da reunião pode mandar duros recados ao novo governo e deixar a porta aberta para movimentos de alta caso o risco fiscal suba no país. As mudanças nas projeções do mercado e os termos da PEC que são precificados pelos investidores são os assuntos do VEJA Mercado desta segunda-feira, 5.

Siga o Radar Econômico no Twitter