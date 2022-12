As péssimas notícias para Lula no mercado

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva tem acumulado revés atrás de revés no mercado financeiro. O índice Ibovespa fechou em forte queda de 2% na segunda-feira, 12, enquanto o dólar comercial subiu para a casa dos 5,32 reais depois das especulações em torno de uma possível indicação do ex-ministro Aloizio Mercadante para a Petrobras ou o BNDES aumentarem. A leitura é que o governo eleito teria de alterar a Lei das Estatais para tal nomeação, o que caiu como uma bomba entre os investidores, uma vez que o artigo foi criado justamente para blindar as companhias das interferências políticas. Além disso, o mercado também repercute a ata da última reunião do Copom. “O comitê avaliou que mudanças em políticas parafiscais ou a reversão de reformas estruturais que levem a uma alocação menos eficiente de recursos podem reduzir a potência da política monetária”, diz um dos trechos do documento.

O recado é claro e direto para os planos do governo eleito. O Banco Central avisa que a possível reversão de reformas já chanceladas, como a trabalhista e a previdenciária, pode elevar o risco fiscal no país. O alerta também vale para uma expansão fiscal muito grande em 2023, em relação aos termos da PEC da Transição. Em outras palavras, a autoridade não vai hesitar em retomar o ciclo de alta de juros em caso de deterioração do cenário macroeconômico brasileiro. Por falar em PEC, olhos bem abertos também para a tramitação dessa primeira prova de fogo do novo governo no Congresso. A expectativa é que a votação aconteça na próxima quarta-feira, 14. Ao mesmo tempo, atenção também para o anúncio da equipe ministerial de Lula. São muitas notícias e uma série de itens a serem precificados pelo mercado, mas é certo que a relação entre a Faria Lima e o presidente eleito está longe das mais pacíficas.

