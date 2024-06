As perspectivas para o arroz após desastre climático no Rio Grande do Sul

Ainda em 2024, o preço do arroz ao consumidor deve subir cerca de 23% por conta de fatores internos e externos ao mercado, notoriamente a tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul. É o que conclui a plataforma de análise e projeção de dados Gep Costdrivers. Além disso, o problema deve persistir para além deste ano. “A tendência de aumento dos preços deve prosseguir em 2025, impulsionada pela insegurança sobre a próxima safra no Rio Grande do Sul, a situação das exportações mundiais e as condições macroeconômicas globais”, diz Isadora Araújo, economista ligada à companhia. Uma apuração da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) aponta para aumentos consideráveis do preço do arroz em diferentes regiões do país após as inundações no Sul. No início de junho, o preço subiu 11% no estado de São Paulo em relação ao mês anterior. De acordo com dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA), até o momento, a média nacional de junho apresentou uma alta de 1,26% em relação a maio. Para a Gep Costdrivers, a medida provisória editada pelo governo federal para importar 1 milhão de toneladas de arroz é positiva e a continuidade — ou não — desse tipo de política vai influir nas expectativas e preço.