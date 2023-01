As “oscilações atípicas” que antecederam anúncio de Rial na Americanas

Quatro dias antes do anúncio de Sergio Rial como novo presidente, a Americanas recebeu da B3 um ofício com pedido de esclarecimentos sobre oscilações atípicas das ações da empresa entre 2 e 15 daquele mês — o que não acontecia desde dezembro de 2021. A bolsa apontou oscilações atípicas nos preços e volumes negociados de ações da companhia no período. A carta, padrão, indagava “se há algum fato do conhecimento” que poderia justificar as oscilações.

A Americanas respondeu que “não tem conhecimento de nenhum fato que tenha motivado as últimas oscilações registradas em suas ações”, em carta assinada por Miguel Gutierrez como diretor de Relações com Investidores, cargo que acumulava com o de presidente. No dia do ofício da B3 as ações tiveram uma alta de quase 17% até 15h02, depois de praticamente uma queda livre desde abril.

No dia 19 de agosto, depois do fechamento do mercado, a Americanas anunciou que Rial havia sido escolhido como futuro presidente da Americanas. O comunicado destacou que “a seleção do novo diretor presidente foi cuidadosamente conduzida dentro da governança estabelecida para a Americanas, num processo de meses”.

