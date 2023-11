As novas apostas da Avenue para aumentar mercado no exterior

A Avenue, uma das primeiras corretoras do país voltadas a investimentos no exterior, deve lançar até o final do ano a sua conta corrente internacional em euros — hoje, atua apenas com o dólar. A aposta da Avenue no segmento de banking é alta: Felipe Penna, ex-Mastercard, foi contratado para liderar a divisão. A corretora também pretende abrir contas em libras e oferecer linhas de crédito

