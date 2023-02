O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, contou com apoio de alta categoria por resistir às farpas atiradas por representantes do governo, em especial, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em privado, os seus ilustres antecessores Henrique Meirelles e Arminio Fraga como chefes da instituição mandaram recados de apoio a essa postura. “Continue firme”, diz uma das mensagens.

