As más notícias do balanço da CSN — e o que pode dar fôlego para o caixa

A CSN apurou um prejuízo de 223 milhões de reais no segundo trimestre de 2024. Somando com a perda de 480 milhões de reais registrada entre janeiro e março, o déficit no primeiro semestre supera 700 milhões de reais. O grau de endividamento também tem atraído a atenção de analistas, pois persiste em alta há dois anos consecutivos. A dívida em reais, em junho de 2024, somava 37 bilhões de reais, ante 21 bilhões de reais em junho de 2022. Um aumento de 76%.

Nesse contexto, a briga da CSN com a Ternium é uma espécie de “tábua de salvação” para Benjamin Steinbruch, pois envolve uma indenização de 5 bilhões de reais. O processo aborda a participação acionária da Ternium na Usiminas.

Ao longo de 12 anos, em cinco instâncias administrativas e judiciais – CVM, Cade, 1ª e 2ª instâncias e STJ – a CSN perdeu em todas. Em março de 2023, o STJ julgou a favor da Ternium. Passado pouco mais de um ano, em junho de 2024 o caso voltou à pauta, e aí houve uma mudança de posicionamento em embargos de declaração.