As intenções de consumo no Dia dos Namorados

Cerca de 49% dos brasileiros comprometidos pretendem desembolsar até 200 reais entre presentes e comemorações no Dia dos Namorados. Apenas 15% pretendem gastar até 100 reais. A maior (25%) concentração de intenção de gastos nessa faixa é das classes D e E. Os dados são de uma pesquisa do Instituto Locomotiva e QuestionPro, que mostra o desejo de 102 milhões de pessoas para a data comemorativa. “A forma de comemorar ou presentear pode mudar, mas identificamos que a intenção é grande, o que demonstra uma melhora na situação econômica do país, com a redução do desemprego, e isso acaba estimulando o desejo de consumo, principalmente nessas datas especiais”, afirma Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva.

A pesquisa quantitativa possui uma amostra de 1.500 entrevistas com homens e mulheres com 18 anos ou mais, realizadas de 13 a 24 de maio em todo o País. A margem de erro é de 2,5 p.p.