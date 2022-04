As escolas fakes do FNDE e a incapacidade do brasileiro de ler e entender

Enquanto o governo federal torra o dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para construir escolas novas em vez de finalizar as obras de 3,5 mil escolas pelo país, como noticiou o Estadão, o Pisa mostra uma realidade brutal. Dados compilados pela Alicerce Educação mostram que somente 31,95% dos brasileiros são cidadãos plenamente capazes. E o que isso significa? Que 68% dos brasileiros sequer conseguiriam ler a reportagem sobre as “escolas fakes” e entender do que se trata. Para se ter uma ideia do atraso educacional do país, usando a mesma base do Pisa (programa internacional de avaliação de alunos), 97,6% dos chineses hoje são cidadãos plenamente capazes. Na média mundial, esse percentual é de 71,3%.

A denúncia do Estadão mostra que o governo está priorizando enviar orçamento para novas construções, mas que sequer há previsão orçamentária suficiente para garantir que elas sejam finalizadas. A estratégia, no entanto, ajuda parlamentares a propagandearem seu poder de atrair recursos para novas obras, mesmo que elas não fiquem prontas nunca.

O FNDE é comandado por Marcelo Ponte, ex-chefe de gabinete ministro Ciro Nogueira, e está na mira do Senado, que tenta abrir uma CPI para investigar a destinação dos recursos.

