As empresas da bolsa que pagaram o pato do dólar a R$ 4,84

O dólar fechou a quarta-feira, 23, cotado a 4,844 reais, uma queda de 1,45% frente ao dia anterior. É o menor valor desde junho de 2020, mas tem gente que sai perdendo com a desvalorização da moeda americana. Quem exporta vê seus ganhos diminuíram com o câmbio mais barato. A exportadora de papel e celulose Suzano fechou o dia em queda de 2,38%. Os frigoríficos que mandam boa parte da carne brasileira para o exterior também fecharam em baixa. BRF e JBS, por exemplo, caíram 3,86% e 1,60%, nessa ordem. Na outra ponta, quem tende a sair ganhando é a economia doméstica. Os destaques de alta do dia foram a loja de vestuário Renner, que subiu 5,63%, e a varejista Magazine Luiza, que fechou em alta de 3,27%. Contudo, é preciso ressaltar que o cenário macroeconômico ainda permanece desafiador para esses setores.

