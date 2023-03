As dificuldades do governo para dar vazão a uma reforma tributária

Secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo resumiu, na manhã desta segunda-feira, 27, a dificuldade do governo de se dar vazão à aprovação de um projeto de reforma tributária. “Nunca uma decisão da Fazenda vai ser unanimidade. São tradeoffs. É legítimo e parte do jogo político que cada setor tenha suas demandas, mas se você fizer a conta na ponta do lápis, a maioria dos setores e entes nacionais são beneficiados pela reforma tributária”, afirmou o secretário em evento organizado pela Arko Advice.

“O Brasil tem mais de 50% da sua arrecadação vindo de impostos sobre consumo, tributando desiguais de maneira igual. Estamos muito fora da curva nesse sentido. Hoje pessoas que exercem a mesma função podem pagar impostos de maneira diferente, dependendo de ser PJ ou CLT. Isso não faz sentido”, afirmou ele. “Não precisamos inventar a roda. Se copiarmos o que existe lá fora, será um avanço inacreditável para o país. Pensando em reforma tributária, arcabouço fiscal, concessões públicas”, defendeu Galípolo.

