As demissões atingem em cheio o setor de tecnologia americano

O setor de tecnologia dos Estados Unidos realizou mais de quatro mil demissões no mês de maio, nove vezes mais que nos quatro primeiros meses do ano somados, configurando o maior volume de demissões desde dezembro de 2020, quando mais de cinco mil funcionários foram dispensados. Os dados são de levantamento feito pela empresa de recolocação profissional (ou outplacement, em inglês) Challenger, Gray & Christmas. Os dados mostram uma queda de 14,7% nas demissões gerais nos Estados Unidos de abril para maio, evidenciando a particularidade da crise no ramo de tecnologia. Refletindo esse cenário, o índice Nasdaq, o mais importante para medir ações do setor, caiu mais de 18% nos últimos seis meses. Inflação e taxa de juros são as explicações para os cortes. Só as fintechs americanas anunciaram um aumento de 268% de demissões, em maio, em comparação com os meses anteriores de 2022.

Grandes cortes de funcionários em startups não estão ocorrendo apenas nos EUA. Unicórnios brasileiros como Mercado Bitcoin, Quinto Andar e Loft passam por processo semelhante, perdendo fatias significativas de seu pessoal.

