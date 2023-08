“As contas não batem”, diz Étore Sanchez sobre orçamento e Carf

VEJA Mercado | 31 de agosto.

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em alta na manhã desta quinta-feira, 31. No Brasil, o governo precisa enviar o projeto do orçamento de 2024 ainda hoje e mostrar como vai cumprir a promessa de zerar o déficit fiscal já no ano que vem. Grande parte do mercado enxerga esse objetivo com ceticismo. O Senado aprovou a volta do voto de qualidade no Carf ao governo. Os investidores ainda aguardam a divulgação do PIB do segundo trimestre do ano e dos números de desemprego. Nos Estados Unidos, a expectativa é pelo payroll de agosto depois de um dado prévio que indicou o menor número de empregos disponíveis no país desde o começo de 2021. Diego Gimenes entrevista Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos.

Oferecimento de JHSF

Continua após a publicidade

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify

Publicidade

Siga