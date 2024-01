As concorrentes da Petrobras que podem unir forças e disparam na bolsa

A empresa sueca de petróleo Maha Energy comunicou ao mercado a aquisição de 5% do capital da 3R Petroleum e propôs ao conselho de administração uma fusão de ativos entre a companhia e a PetroRecôncavo, do mesmo setor. As concorrentes da Petrobras teriam seus ativos em terra combinados em caso de aprovação do movimento. Os polos de Papa Terra e Peroá, portanto, ficariam de fora da fusão e permaneceriam listados em uma empresa à parte. Os analistas da Genial Investimentos calculam que as sinergias entre as companhias chegariam a 1 bilhão de dólares. “Considerando os preços de fechamento de ontem e a possível reprecificação dos ativos da 3R com base na proposta realizada, o potencial de valorização da 3R ficar acima dos 30%”, escrevem em relatório enviado a clientes.

Por volta do meio-dia desta quinta-feira, 18, as ações da PetroRecôncavo e da 3R subiam 12% e 8%, respectivamente. A 3R promete analisar o conteúdo da carta enviada pela Maha e a PetroRecôncavo diz que ainda não recebeu quaisquer propostas de combinação de negócios.

Siga o Radar Econômico no Twitter