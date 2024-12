As cidades com melhor qualidade de vida para profissionais expatriados

A consultoria Mercer divulgou relatório global que avalia os melhores índices de qualidade de vida em 241 metrópoles do mundo, com base na estabilidade política, saúde, educação, infraestrutura e ambiente sociocultural das cidades.

Na América Latina, São Paulo aparece em 103º lugar, Rio de Janeiro 114º, Brasília 117º, Belo Horizonte 120º e Manaus 159º.

Montevidéu em 92º, Buenos Aires (97º) e Santiago (98º) ficaram acima das cidades brasileiras e ocupam lugar entre as 100 melhores do mundo em qualidade de vida.

Para pontuar as metrópoles, o relatório Quality of Living analisou como as condições locais impactam diretamente no dia a dia de profissionais transferidos para trabalhar em outros países. Na área de serviços públicos essenciais, a falta de energia em São Paulo após as fortes chuvas que acorreram em 2023 e 2024, ainda gera uma preocupação constante de colapso da rede elétrica na metrópole. Na área da saúde, o alto índice de infecção por dengue no Brasil, que atingiu níveis críticos neste ano, pesou na avaliação dos índices de qualidade de vida do país.