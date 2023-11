As boas e más notícias do balanço trimestral da Ambipar

A Ambipar, companhia de capital aberto de gestão de resíduos e resposta a emergências, registrou aumento de 20% na receita bruta no último trimestre, ao registrar faturamento de 1,3 bilhão de reais, frente ao resultado de igual período do ano anterior, com 1 bilhão de reais. A receita líquida também aumentou no mesmo patamar, ao sair de 980 milhões de reais para 1,1 bilhão de reais.

O lucro bruto foi de 412 milhões de reais, frente aos 310 milhões de reais registrados no mesmo período de 2022. Já o lucro líquido, considerando impostos e deduções, foi de 35 milhões de reais, uma ligeira melhora frente aos 33 milhões de reais do ano anterior.

Por outro lado, a dívida líquida aumentou substancialmente, ao sair de 3 bilhões de reais, para 4,5 bilhões de reais no período. É um aumento de 46%. A alavancagem está em 2,99x EBITDA — após follow-on a alavancagem deve cair para 2,5. A empresa diz que optou por manter o montante de liquidez mais elevado, administrando o negócio com maior margem de segurança. “Nosso guia está em foco na rentabilidade e crescimento orgânico. Estamos entregando um resultado muito interessante”, diz ao Radar Econômico Thiago Costa, diretor financeiro da Ambipar. “O desafio ainda é a taxa de juros. A gente cresceu com capital de terceiro, mas dentro do planejado. Aumentamos a dívida líquida, mas reduzimos a bruta. Estamos seguindo guia de desalavancagem”, completa.