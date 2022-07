As apostas de Ronaldo Cezar Coelho que amargam bilhões em perdas

Quando a Petrobras vendeu toda a participação que detinha na BR Distribuidora, há um ano, o fundo Samambaia de Ronaldo Cezar Coelho foi um dos maiores compradores e passou a ser dono de cerca de 8% da empresa, que virou a Vibra Energia. Na época, seu fundo tinha um patrimônio de 7 bilhões de reais e outras apostas no setor como Energisa e Light. Mas, em um ano, todas essas ações despencaram. A Vibra perdeu 42% de seu valor, a Energisa perdeu 12% e a Light 64%. O patrimônio do fundo encolheu nada mais nada menos do que 3 bilhões de reais. Cerca de 600 milhões de reais foram de resgates, o restante de perdas com a queda dos ativos do fundo. Nesta sexta-feira, 1, os grupos de WhatsApp da Faria Lima foram invadidos por um texto apócrifo que além de falar da situação das empresas escolhidas por Ronaldo levantava dúvidas sobre as operações alavancadas do fundo. Em maio, a lâmina do fundo disponível na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) mostrava operações a termo a pagar de cerca de 1 bilhão de reais e 632 milhões de reais a receber. Pode, Arnaldo? Questionava o texto distribuído nos zaps, em referência ao irmão de Ronaldo, famoso por comentar futebol na Rede Globo.

