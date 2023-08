As ações que disparam após pedido de recuperação judicial da 123milhas

As ações da operadora de turismo CVC disparam mais de 2o% na bolsa de valores na tarde desta quarta-feira, 30. O movimento acontece um dia depois de a 123milhas entrar com um pedido de recuperação judicial. A leitura de alguns analistas é que a crise em uma empresa do setor pode, na teoria, diminuir a concorrência para a CVC no país. Todavia, os papéis da CVC ainda acumulam desvalorização de 40% no ano. A companhia teve um prejuízo de 167 milhões de reais no segundo trimestre de 2023, uma cifra 76% pior em relação ao mesmo período do ano anterior. “Por enquanto, ainda estamos incertos sobre a recuperação das reservas e receitas da CVC no segundo semestre, que é o principal fator de alavancagem operacional”, afirmaram os analistas do Bradesco BBI em relatório enviado a clientes.

Siga o Radar Econômico no Twitter

Siga