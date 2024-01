Arrecadação deve ser maior do que o mercado espera, diz Walter Maciel

VEJA Mercado | 9 de janeiro de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados entre perdas e ganhos na manhã desta terça-feira, 9. Na véspera, a bolsa brasileira andou de lado na esteira da crise no setor imobiliário chinês. O conglomerado financeiro Zhongzhi entrou com um pedido de falência e voltou a acender o alerta no país. A expectativa é que a economia da China tenha um crescimento menor em 2024. As projeções no Brasil também apontam para uma desaceleração da atividade econômica, o que aumenta os desafios do governo na economia e no Congresso. Diego Gimenes entrevista Walter Maciel, CEO da AZ Quest.

