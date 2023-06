Armamentos brasileiros são enviados ao Oriente Médio em negócio milionário

A fabricante de armamentos brasileira Mac Jee enviou mais de 100 contêineres carregados com munições aéreas às Forças Armadas dos Emirados Árabes Unidos, no Oriente Médio, nos últimos dois meses. A ida do carregamento à monarquia árabe faz parte de um contrato avaliado em 70 milhões de dólares (cerca de 340 milhões de reais) firmado em 2021, com anuência dos ministérios da Defesa e das Relações Exteriores. Metade das munições de tecnologia brasileira adquiridas pelos Emirados Árabes aguardam envio.

Segundo a presidente da companhia, Alessandra Stefani, o envio das munições aos Emirados Árabes reflete uma parceria prolífica entre os países. “É um investimento em soberania nacional, demonstra a capacidade do país de proteger a sua população. Em contrapartida, é um mercado que gera renda e emprego entre países amigos, onde o Brasil tem potencial para ser protagonista”, diz. Para atender a alta demanda, a companhia, sediada no interior do estado de São Paulo, investiu mais de 100 milhões de reais no desenvolvimento de produtos nos últimos dois anos.

