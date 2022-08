Argentina convida Musk a visitar o país: ‘Vale mais que ir ao espaço’

A iniciativa VisitArgentina, da agência de promoção internacional do turismo no país, publicou em suas redes sociais nesta quarta-feira uma carta a Elon Musk convidando o homem mais rico do planeta a visitar a Argentina. Por meio do texto e da hashtag #VisitArgentinaElon, a publicação procurou mostrar que viajar ao país é mais vantajoso que gastar milhões indo ao espaço, utilizando frases como “queremos te lembrar que nem sempre é necessário deixar a estratosfera para oferecer uma experiência turística inigualável”.

A carta vai mais fundo, expondo o custo de uma viagem da SpaceX, companhia de exploração espacial de Musk, a missão Inspiration4. “Uma de suas viagens de turismo espacial durou 3 dias e cada passagem custou 55 milhões de dólares. Sem querer ofender, parece-nos pouco tempo para viajar tantos quilômetros e o preço, um pouco alto. Aproveitamos para lhe contar que aqui, em nosso país, você pode encontrar itinerários de 8 dias e 7 noites com café da manhã incluído a preços muito mais competitivos”, diz o documento.

Ao final, a VisitArgentina diz ao homem com fortuna estimada em 267 bilhões de dólares, ou 1,380 trilhões de reais, que não se preocupe com o gasto da viagem para a Argentina, pois “o convite vai por nossa conta e é tudo incluso”. Atualmente, um dólar americano, dos quais Musk tem de sobra, é equivalente a mais de 135 pesos argentinos.

https://twitter.com/visitargentina/status/1559923268768960512?s=20&t=1A_J1NCDrtrSTR7G8O85cA



