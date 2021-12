AR&Co prepara linha de moda feminina e expansão de Carol Bassi no varejo

Rony Meisler, o CEO do grupo AR&Co (divisão de varejo de moda resultante da fusão entre Arezzo&Co e Reserva), tem trabalhado em duas frentes nos últimos meses. A primeira é, ao lado de uma equipe especializada, buscar oportunidades para fusões e aquisições com grifes de moda voltadas às classes A e B. Desde que o fundador da Reserva embarcou no projeto da Arezzo, em plena pandemia de Covid-19, duas negociações de maior impacto foram fechadas. Em junho, a AR&Co comprou a BAW, marca de vestuário voltada ao público jovem, que é sucesso entre os influencers. Em novembro, foi a vez de comprar a grife de luxo Carol Bassi. “Tivemos um ano bem intenso e temos um mapa de marcas que nos interessam para M&A”, diz ele. “Estamos procurando empreendedores incríveis, que tenham sonhos bons e grandes.”

A segunda grande missão de Meisler, que envolve Carol Bassi, é avançar no varejo de moda feminina, com linha própria. “Estamos há quase um ano desenvolvendo a nossa linha feminina. Será lançada em 2022. Ainda não temos uma estratégia de lançamento. Hoje, o foco é totalmente no produto e na marca. A ideia é fazer o lançamento até o Dia das Mães”, afirma Meisler, que revela a abertura de unidades da grife Carol Bassi em 2022 — por enquanto, há apenas uma loja no Shopping Cidade Jardim, da JHSF, em São Paulo. “Certamente, em 2022, nós vamos fazer expansão de Carol Bassi. Acredito que pelo menos três lojas nós iremos abrir durante o ano.”