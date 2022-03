ArcelorMittal entra na disputa por usina siderúrgica da Vale

Há pouco mais de um mês, o bilionário Aditya Mittal, que é o CEO mundial da ArcelorMittal, desembarcou no Ceará para visitar a Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP). Na semana passada, Aditya fez uma proposta pela CSP, segundo fontes ligadas ao processo. A siderúrgica da Vale está à venda desde o fim do ano passado. A empresa já teve investimentos de 5,4 bilhões de dólares e é uma joint venture entre a Vale, que tem 50% de participação, e as sul-coreanas Dongkuk, com 30%, e Posco, com 20%. Oficialmente a Vale já informou que a CSP é considerado um ativo não-essencial e, portanto, com potencial de ser vendida.

