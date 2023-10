“Arcabouço foi do inferno ao céu e, agora, ao purgatório”, diz Ruy Alves

VEJA Mercado | 3 de outubro de 2023.

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em baixa na manhã desta terça-feira, 3. O acordo que evitou provisoriamente a paralisação das atividades do governo norte-americano ainda não foi suficiente para diminuir a turbulência que assola os mercados mundo afora. Os juros futuros seguem em viés de valorização e as bolsas penam para alcançar o lucro. O Ibovespa deixou a casa dos 123 mil pontos e flerta com os 114 mil pontos, enquanto os preços do dólar comercial voltaram a beirar a faixa dos 5,10 reais. Os juros de longo prazo nos EUA são negociados nas máximas desde 2007, antes da crise econômica mundial. Diego Gimenes entrevista Ruy Alves, gestor macro global da Kinea Investimentos.

