Arcabouço fiscal deve ser entregue ao Congresso até sexta, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira, 10, que o texto do novo arcabouço fiscal deve ser enviado ao Congresso Nacional até a próxima sexta-feira, 14. O texto que substitui o teto de gastos, dizia-se Haddad a jornalistas, não deve apresentar alterações ao que foi apresentado pela Fazenda há duas semanas — apenas resolver “micropendências” junto à Casa Civil. Havia a preocupação por parte do mercado que, com a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China — em companhia do ministro —, o envio do texto se desse apenas no retorno da comitiva do país asiático. “Ficará tudo pronto para que o presidente em exercício, Alckmin, envie quando estivermos na China”, afirmou Haddad.

