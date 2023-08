Appy é pressionado por senadores por apoio do governo à reforma tributária

Secretário Extraordinário de Reforma Tributária, Bernard Appy ficou contra a parede durante debate no fórum organizado pelo grupo Esfera Brasil no último final de semana. O senador Efraim Filho (União-PB) e o relator da proposta no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), cobraram publicamente o autor da proposta em torno de apoio do governo pela aprovação do texto. Efraim defendeu que o Executivo “não está olhando para o lado das despesas”, mas apenas preocupado com a obtenção de receitas. “Equilíbrio fiscal vem dos dois lados”, disse ele, defendendo o andamento de uma reforma administrativa. “O Senado não vai votar por açodamento”, afirmou. Cobrado pela clareza da alíquota do novo imposto que unificará IPI e PIS-Cofins, Appy rebateu dizendo que a intenção é não haver aumento de carga tributária.

