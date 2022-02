Após concluir negócio com JP Morgan, C6 fecha site de notícias

O C6 Bank anunciou na sexta-feira, 4, que concluiu o negócio para a venda de 40% do banco para o americano JP Morgan, depois de todas as aprovações das autoridades dos dois países. O negócio é estimado em alguns bilhões de reais. Mas, segundo fontes próximas à instituição, uma das exigências do banco americano foi que o C6 encerrasse seu serviço de notícias, o 6minutos, já que tem por princípio não possuir veículos de mídia. O JP Morgan não quis comentar o assunto e o C6 apenas confirmou o fim do serviço dizendo se tratar de uma decisão estratégica.

