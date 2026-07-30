Aplicativo relançado por Viih Tube sai do ar seis meses depois

Menos de seis meses depois de ser relançada por Viih Tube, a Minha Publi retirou sua plataforma do ar. O site informa que o serviço passa por uma reconstrução e promete uma ferramenta “totalmente nova”, mas não apresenta data para a retomada das atividades.

A Minha Publi conecta marcas a criadores de conteúdo. Para participar das campanhas, os influenciadores podiam contratar planos mensais, trimestrais ou anuais. Além das assinaturas, a plataforma ficava com 30% do valor pago pelas empresas em cada trabalho realizado.

O comunicado não esclarece como ficarão assinaturas, renovações automáticas, campanhas e pagamentos durante a indisponibilidade. Também não informa quantos criadores e marcas utilizavam o serviço quando ele foi retirado do ar.

Viih Tube apresentou a Minha Publi como seu novo lançamento em 25 de janeiro. Apenas 16 dias depois, anunciou que estava deixando a sociedade. Em abril, porém, voltou a divulgar o aplicativo e, no fim de junho, descreveu a plataforma como uma das empresas criadas por sua família.

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O aplicativo permanece disponível nas lojas da Apple e do Google, onde acumula avaliações de 2,1 e 2,7 estrelas, respectivamente. Entre as queixas publicadas por usuários estão relatos de falhas técnicas, dificuldade de atendimento e escassez de campanhas. As reclamações são relatos individuais e não permitem concluir, sem a manifestação da empresa, que motivaram a reformulação.